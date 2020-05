SpaceX will bis 2020 Erde mit Internet versorgen

Die Idee ist nicht neu, neben Facebook versuchte sich auch bereits Microsoft-Gründer Bill Gates daran. Die Projekte wurden aber meist eingestellt. O3b Networks versorgt bereits mit zwölf kleinen Satelliten 40 schwer zugängliche Gebiete mit Internet, unter anderem den Kongo und Neuguinea. Auch Virgin Galactic arbeitet an einem ähnlichen Vorhaben. Laut der Washington Post sei das Milliarden-Investment von Google und Fidelity in SpaceX auch an das Internet-Satelliten-Projekt geknüpft.