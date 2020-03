Spanier werden von Drohnen ermahnt, nach Hause zu gehen

Bis zur Haustür verfolgt

Wie das Video auch zeigt, kann das Vorgehen in China etwas bedrohlicher ausfallen. Eine Dame wird beim Spazierengehen von einer Drohne verfolgt, bis sie durch eine Haustür vor dem fliegenden Beobachter flüchten kann. Mit der Verwendung von Drohnen vermeiden Behörden immerhin die Gefahr einer Ansteckung durch persönliche Begegnungen.

Madrid stark betroffen

In Spaniens Hauptstadt Madrid ist die Corona-Krise derzeit besonders intensiv zu spüren. Wie Forbes berichtet, sind 6800 Coronafälle in der Stadt bekannt. Bis heute sind 41 Personen dem Virus zum Opfer gefallen. In Spanien liegt die Zahl der Infektionen bei nunmehr über 17.000 Fällen.