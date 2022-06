Neues Spin-off zu "Game of Thrones" mit Jon Snow geplant

Laut dem Hollywood Reporter soll der US-Pay-TV-Sender HBO planen, ein Spin-off zu "Game of Thrones" zu kreieren, in dem Jon Snow im Mittelpunkt steht. Der beliebte "Bastard" der Familie Stark, der zu deren Leitfigur wird, soll wie in der Originalserie von Kit Harington verkörpert werden. Die Handlung soll an die Ereignisse der letzten Staffel von "Game of Thrones" anschließen.

Staffel 8 entschärfen

Dadurch würde sich die Möglichkeit eröffnen, einige der Vorgänge in der viel kritisierten achten Staffel von "Game of Thrones" zu einem besseren Ende zu führen. Gerade das Schicksal von Jon Snow war vielen Fans sauer aufgestoßen. Außerdem könnten durch eine Quasi-Fortsetzung von "Game of Thrones" andere Charaktere ein Comeback feiern, schreibt Hollywood Reporter, etwa Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) oder Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).