Startdatum für "Game of Thrones"-Ableger bekannt gegeben

​​​​​​​Der US-Sender HBO hat die Premiere von "House of the Dragon" angekündigt.

"House of the Dragon", das mit Spannung erwartete "Game of Thrones"-Prequel startet am 21. August beim US-Sender HBO. In Österreich und Deutschland wird die Serie gleichzeitig und parallel dazu ausschließlich bei Sky abrufbar sein - sowohl als Originalfassung als auch in einer deutschen Synchronisation.