Neue Tekken-Serie kommt: Netflix veröffentlicht Trailer

Das beliebte Tekken-Videospiel wird demnächst eine Anime-Serie auf Netflix bekommen. Der Streaming-Anbieter hat einen ersten Trailer veröffentlicht und gibt damit einen Ausblick auf "Tekken: Bloodline".

Im Mittelpunkt der kommenden Tekken-Serie steht offenbar Jin Kazama, der als eigener Charakter in Tekken 3 erstmals auftauchte. In der Beschreibung des Trailers heißt es, dass sich Kazama auf einen Rachefeldzug begibt, was schließlich zum ultimativen Kampf im "The King of Iron Fist"-Turnier führt.