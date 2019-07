Verhunztes Ende von Game of Thrones: HBO nimmt endlich Stellung

Mit der Antwort wich der HBO-Manager allerdings den in der Petition geäußerten Kritikpunkten aus. Denn in dieser werden ja nicht das inhaltliche Ende per se bzw. bestimmte Charakterzüge und Entscheidungen von Hauptfiguren kritisiert, sondern dass die schlechten Drehbücher, Dialoge, aber auch der holprige Schnitt in manchen Episoden der Qualität der Geschichte, aber auch der TV-Serie einfach nicht gerecht wurden.

HBO schiebt Autoren die Schuld zu

Auffallend an den Aussagen von HBO ist allerdings auch, dass die kritisierten Showrunner und Autoren David Benioff und D.B. Weiss dezidiert nicht in Schutz genommen werden. Der Input von HBO hinsichtlich der finalen Staffel sei minimal gewesen. Nach so vielen Staffeln sei das die normale Vorgangsweise, dass der Sender eigentlich nicht mehr wirklich in die Produktion eingebunden sei. Man wisse ja, was einen erwarte, schob HBO-Manager Bloys sämtliche Verantwortung auf die beiden Serienmacher.

Inwiefern die in Ungnade gefallenen Benioff und Weiss ihr Image aufpolieren können, bleibt ungewiss. Auf Rotten Tomatoes etwa, wo alle früheren Staffeln Werte von über 80 Prozent Zustimmung aufweisen, hält die finale Season bei sagenhaft schlechten 33 Prozent. So häufen sich mittlerweile Bedenken von Star-Wars-Fans, da die beiden für künftige Filmproduktionen vorgesehen sind. Und auch Fans der geplanten Herr-der-Ringe-Serie warnen in entsprechenden Fanforen davor, dass die beiden mit dem Projekt in Verbindung kommen.