Game of Thrones: Mysteriöser Tweet sorgt für Shitstorm

"Winter is coming" posteten die Macher von Game of Thrones auf Twitter. Für viele scheint die Serie aber für immer ruiniert.

Wieder einmal sorgen die Macher von Game of Thrones für Spekulationen. "Winter is coming" postete der offizielle Twitter-Account am Donnerstag. In der Vergangenheit war der berühmte Satz immer wieder einmal aufgetaucht, um Neues rund um die Serie anzukündigen. Ende 2019 handelte es sich schließlich lediglich um die Veröffentlichung der kompletten Serie in einer Blu-ray-Box. Worum es dieses Mal geht, ist unklar. Spekuliert wird, dass die Spin-off-Serie, die im selben Universum spielt, in Kürze angekündigt werden könnte.

Auf Tweet folgt der Shitstorm

Die Frage bleibt allerdings, wie viele ehemalige Fans der Serie sich ein weiteres Mal Game of Thrones antun wollen. Denn ein Blick auf die Twitter-Reaktionen zeigt, dass die Enttäuschung und Empörung über die schwache finale Staffel weiterhin groß ist. Angesichts diverser dramaturgischer Schwächen, die praktisch ausschließlich den Serienmachern David Benioff und D.B. Weiss angelastet wurden, forderten fast 2 Millionen Fans in einer Online-Petition gar eine Neuverfilmung von Staffel 8.