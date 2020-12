Macher von Game-of-Thrones-Spiel vergiftet

Lin Qi, der 39 Jahre alte Gründer des chinesischen Gaming-Unternehmen Yoozoo ist gestorben, nachdem er am 17. Dezember mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Yoozoo erlangte mit dem Strategiespiel "Game of Thrones: Winter Is Coming" breite Bekanntheit.

Die Hintergründe von Qis Tod sind noch weitgehend unklar. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass er vergiftet wurde. Offenbar war eine Tasse Tee mit Gift versetzt. Als Tatverdächtiger gilt ein Yoozoo-Mitarbeiter. Er wird derzeit von der Polizei festgehalten.