Spotify-Gründer: "Wir beuten Musiker nicht aus"

"Wenn ich höre, dass Künstler und Komponisten wenig bis kein Geld vom Streaming sehen, bin ich frustriert", meint Ek und gibt den Schwarzen Peter an die Musikindustrie selber weiter. Wenn das besagte Geld, das an die Industrie überwiesen wurde, nicht an die kreativen Kräfte weitergegeben werde, dann sei das ein großes Problem. Man stehe nicht umhin, um für transparentere Abrechnungsmodelle zu sorgen, in denen die Geldflüsse für Künstler klar nachvollziehbar sind, so Ek.

In seinem veröffentlichten Beitrag thematisiert Ek einmal die sinkenden CD-Verkäufe und sieht diesbezüglich keinen Zusammenhang mit Spotify. Der Verkauf von Tonträgern sei auch in Ländern stark im Sinken begriffen, in denen Spotify gar nicht offiziell verfügbar sei. In Wahrheit biete man mit Services wie Spotify ein Gegenmodell zur Piraterie, aber auch Radio und YouTube, wo Leute völlig gratis Musik konsumieren würden.