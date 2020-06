Spotify in der Schweiz und Belgien gestartet

Schweiz

) ist der Streaming-Service auch in derundgelauncht worden. Die Preispolitik fürist mit 4,99 Euro für den werbefreien Zugang und 9,99 Euro fürPremium dieselbe wie in. In derkostet der Dienst 6,45 CHF bzw. 12,95 CHF im Monat. In der Gratisvariante muss man mit Werbeeinschaltungen vorlieb nehmen. Als umstritten gilt, dass mannur mit einem Facebook-Account nutzen kann.Mit derundistnun bereits in zwölf Ländern vertreten. Neben dem Mutterlandund den anderen skandinavischen Ländern sind auch große Märkte wie dieunddabei. Wann der Dienst hingegen instarten kann, ist weiterhin ungewiss.

Deutschland, bitte warten

Die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA hat sich in der Vergangenheit als skeptisch gegenüber neuen digitalen Verbreitungsmöglichkeiten gezeigt. Auch im Streit mit YouTube um die Vergütung von abgespielten Musikvideos ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Viele offizielle Musikvideos sind daher in Deutschland weiterhin nicht über YouTube abrufbar. Mit dem Spotify-Konkurrenten