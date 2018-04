Star-Investor: "Bitcoin ist größer als die industrielle Revolution"

"Wenn man in fünf Jahren einen Kaffee mit herkömmlichen Geld zahlen will, wird man ausgelacht werden, weil man keine Kryptowährung verwendet", sagt der Starinvestor. "Ich denke es wird einen Punkt geben, wo man einfach kein herkömmliches Geld mehr will."

Erst vor ein paar Tagen ist Draper mit einer Aussage zu Bitcoin aufgefallen. Demnach soll der Bitcoin-Kurs in den nächsten vier Jahren auf 250.000 Dollar klettern.