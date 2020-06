Starttermin für NFC-Bankomaten weiter offen

Was an der Supermarktkasse bereits länger Realität ist, ist bei konventionellen Bankomaten noch Zukunftsmusik. Obwohl die Bankomaten teilweise bereits mit NFC-Terminals ausgestattet sind, sind jene derzeit noch nicht nutzbar. So hat etwa die Bank Austria bereits mehrere solcher Geräte im Einsatz, wie ein Sprecher gegenüber der futurezone erklärt. Wann die Funktion, bei der man die Karte lediglich an den Sensor halten muss, freigeschaltet wird, ist noch unklar.

Die Erste Bank erklärt auf futurezone-Anfrage noch keine NFC-fähigen Bankomaten aufgestellt zu haben. Ein Zeitplan, wann das passieren könnte, gibt es laut einem Sprecher derzeit noch nicht. Gleiches gilt für die Volksbank und für die BAWAG. Dort beobachte man jedoch die Entwicklung genau und sei "an einer raschen Umsetzung interessiert". Die Raiffeisen gab auf Anfrage der futurezone an, "dass deren Einsatz in der Raiffeisen Bankengruppe derzeit geprüft wird".