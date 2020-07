Startup Live scharrt in den Startlöchern

Bei Startup Live kommen kreative Menschen zusammen und feilen entweder an ihren bestehenden Business-Ideen oder geben Input zu den Ideen anderer. Ziel ist es laut den Veranstaltern STARTeurope, alle Teilnehmer für ein Wochenende lang ins unternehmerische Denken einzuführen und Business-Ideen für die Zukunft zu schmieden. Die Teilnehmer des Events werden von einem Profi-Team in die Materie eingeführt und durch das Wochenende begleitet. So gibt es etwa Anleitungen zur Aufstellung eines Business-Plans, Coachings und Tipps. Am Ende wird ein Siegerprojekt gekürt. Der Gründerevent findet in den Microsoft Headquarters am Wienerberg statt.

Vorab-Veranstaltung

Bereits am 14. Juni findet der sogenannte „Pre-Pitch-Day" statt. Hier werden 25 Ideen von einer Jury auf die zwölf stärksten reduziert, um so einerseits die Qualität während des Events hoch zu halten und andererseits den Teilnehmern die Mitarbeit an spannenden Projekten zu ermöglichen.

Es sollen Teams gebildet werden, die Ideen weiterentwickeln, auch bestehende Jungunternehmen können noch profitieren. Milan Schnorrer, Mitbegründer von Lingibli, war der Gewinner des letzten Startup Live Wien und zeigt sich von dem Event begeistert: „Das Startup Live war unglaublich intensiv, wir haben an einem Wochenende sicher so viel für Produktentwicklung und Marketing erreicht wie sonst in einem ganzen Monat. Die Ergebnisse: Vereinfachung unseres Produktes, Optimierung der Produkt-Kommunikation, eine neue Website und Fokussierung unseres Produktes auf nur noch zwei Kernzielgruppen."