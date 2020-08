Stealth-Panzer wird mit Xbox-Controller gesteuert

In Israel wird aktuell eine Panzer-Generation erprobt, die mit allerlei neuen High-Tech-Gerätschaften ausgestattet ist. Gesteuert wird der Prototyp des Carmel mithilfe eines Xbox-Controllers. Das Cockpit des Panzers erinnert laut einem Bericht der Washington Post an einen Kampfjet, die Umgebung an ein Videospiel.

Auf Fenster wird verzichtet, stattdessen kommt ein Panorama-Display zum Einsatz, um zu sehen, was in der Umgebung vor sich geht. Per Tablet kann der Fahrer die Geschwindigkeit regulieren und zwischen verschiedenen Waffen wechseln.

Auch abseits der Bedienung ist der Carmel-Panzer auf dem neuesten technischen Stand. "Er ist fast völlig autonom und für feindliches Radar fast unsichtbar", schreibt etwa die Jerusalem Post laut einem Bericht bei National Interest über das Kriegsgerät. Erste Testversionen sind mit Maschinenkanonen im Kaliber 20mm oder 30mm ausgestattet. Künftig sollen Panzerabwehrraketen hinzukommen.

Vertraute Bedienung

Dass das Benutzererlebnis somit einem Videospiel sehr ähnlich ist, ist kein Zufall. Ingenieure und Manager von Israel Aerospace Industries (IAI) arbeiteten mit jugendlichen Spielern zusammen und setzten ihr Feedback um. So war der Panzer zuerst mit einer Art Joystick ausgestattet, bevor die Gamer dazu rieten, stattdessen auf ein Gamepad zu setzen. Einer der Vorteile ist Flexibilität. So kann man das Gamepad etwa auf seine Schoß legen, anstatt sich zu einem fixen Kontrollelement zu bewegen.