Video zeigt, was die Grafik von PS5 und Xbox Series X kann

So soll die PS5 am 13. November erscheinen und 399 US-Dollar (digitale Variante) bzw. 499 US-Dollar (Disc-Variante) kosten. Die Xbox Series X soll am 6. November erscheinen und ebenfalls 499 US-Dollar kosten, die abgespeckte Series S soll einen Tag früher auf den Markt kommen und 299 US-Dollar kosten. Dabei handelt es sich nicht um offizielle Angaben, allerdings decken sich die Information mit anderen Gerüchten, Leaks und Expertenmeinungen.