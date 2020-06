Hinweise auf günstigere Xbox Series X durchgesickert

Hinweise im Dev-Kit

Hinweise darauf sind auch im Developer Kit der Xbox Series X zu finden. Entwickler nutzen dies, um zu testen, wie ihre Games auf der neuen Microsoft-Konsole laufen. In diesem Dev-Kit gibt es einen „Lockhart“-Modus, der die oben genannten, schwächeren Spezifikationen simuliert.

Schon im Vorjahr wurde durch Leaks bekannt, dass Microsoft 2 neue Konsolen entwickelt. Eine hatte den Codenamen Anaconda, die andere Lockhart. Auf dem Motherboard der Xbox Series X ist ein Bild einer Schlange eingeätzt, was als Bestätigung für die geleakten Codenamen gesehen wird.

Xbox Series S im Abo

Die günstige Konsole könnte Xbox Series S heißen. Darauf deutet das bisherige Namensschema von Microsoft hin. Außerdem hat Microsoft damals den Namen „Xbox Series“ schützen lassen, anstatt nur „Xbox Series X“.

Ob die Xbox Series S ein optisches Laufwerk hat, ist noch nicht bekannt. Es könnte sein, dass sie, wie bei einer Variante der PS5, kein Laufwerk hat. Microsoft hat so ein ähnliches Produkt bereits mit der Xbox One S Digital Edition.

Hier hätte Microsoft im Preiskampf mit Sony auch noch einen letzten Trick parat. In den USA gibt es mit Xbox All Access ein Abomodell für die Xbox One. Um 20 US-Dollar pro Monat bekommt man, mit 24 Monate Bindung, eine Xbox One S Digital Edition kostenlos, inklusive dem Game Pass Ultimate. Dieses Abo enthält über 100 Spiele und kostet regulär 15 US-Dollar pro Monat. Wenn bereits zum Verkaufsstart die Xbox Series S ebenfalls zu diesem Abopreis angeboten wird, wird es Sony mit der PS5 schwer haben, den Preiskampf in den USA für sich zu entscheiden.