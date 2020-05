Xbox Series X: Microsoft zeigt die ersten Spiele

Scarlet Nexus ist ein Game im Anime-Look, in dem man gegen Blumensträuße mit Skelett-Monsterkörper kämpft. Mit telekinetischen Kräften nutzt man Gegenstände in der Umgebung, um den Pflanzen-Mutanten den Garaus zu machen. Die Xbox Series X wird bei diesem Game ihre Stärken vor allem bei der flüssigen Darstellung in 4K-Auflösung unter Beweis stellen. Das Game erscheint für Xbox Series X und Xbox One.

Bright Memory Infinite