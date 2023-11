Apple-Mitgründer Steve Wozniak erlitt Schlaganfall

Apple-Mitgründer Steve Wozniak fühlte sich am Mittwoch nach einem Auftritt bei einer Konferenz schlecht, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde festgestellt, dass er einen leichten Schlaganfall erlitt.

Wie die New York Times berichtet, konnte er das Spital bereits am nächsten Tag verlassen. In einem Gespräch mit der Times sagte der 73-Jährige: “Ich bin wieder zu Hause und fühle mich gut”. Zugetragen hat sich der Vorfall in Mexiko-Stadt. Der auch "Woz" genannte Unternehmer trat dort bei einer Konferenz namens World Business Forum auf. Aufgrund des Vorfalls muss Wozniak nun einige Termine und Reisen absagen, wie er erklärt.

Apple-Urgestein

Wozniak ist vor allem für seine Rolle bei Apple bekannt, wo er maßgeblich an der Entwicklung der Rechner Apple I und Apple II beteiligt war. Die beiden Geräte gelten als Meilensteine für den Aufstieg der Computer. Bereits 1985 zog er sich von seiner aktiven Rolle im Unternehmen zurück, blieb Apple aber bis heute verbunden.

"Woz" gilt als einer der prominentesten Figuren der IT-Szene und hat eine große Fangemeinschaft. Nicht zuletzt deswegen ist er gern gesehener Gast bei Konferenzen sowie in den Medien.