Steve Wozniak gründet Weltraum-Start-up

Der Apple-Mitgründer kündigt in einem kurzen Tweet an, ein privates Raumfahrtunternehmen gegründet zu haben.

"A Private space company is starting up, unlike the others", mit dieser Ankündigung legt Apple-Mitgründer Steve Wozniak den ersten öffentlichen Grundstein für ein neues, privates Raumfahrtunternehmen, das sich von allen anderen Start-ups dieser Art unterscheiden soll.

Diesem knappen Tweet hat Wozniak ein Video angehängt, das als Teaser für das neue Start-up Privateer zu verstehen ist. Einen Rückschluss darauf, was Privateer herstellen oder unternehmen will, lässt weder der YouTube-Clip noch der Tweet des 71-Jährigen zu.