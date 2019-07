Störung bei Facebook, Instagram und Whatsapp behoben

Die technischen Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp sind in der Nacht zum Donnerstag weitestgehend behoben worden. Die Probleme waren nach Darstellung der Website " allestörungen.de" in den frühen Morgenstunden gelöst. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern. Auf Twitter meldete Facebook gegen 1:49 Uhr in der Nacht, dass "wir zu 100 Prozent für alle zurück sein sollten". Kurz zuvor schrieb auch der offizielle Instagram-Account auf Twitter eine ähnliche Botschaft.