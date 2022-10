Streamerin bricht sich Rücken bei Sprung in Schaumstoffgrube

Mehrere Personen haben sich zum Teil schwer verletzt, nachdem sie auf der TwitchCon in eine Schaumstoffgrube gesprungen sind.

Die populäre Streamerin Adriana Chechik ist bei ihrem Sprung in die Schaumstoffgrube auf dem Steißbein gelandet, wie in einem Video zu sehen ist. Nach dem Aufprall hat sie sich zur Seite gerollt und "Ich kann nicht mehr aufstehen" gerufen. Der Kommentator ließ die Zuseher*innen wissen: "Nein, nein - ihr geht es gut!"

Auf der TwitchCon , die vergangenes Wochenende über die Bühne ging, konnten Teilnehmer*innen im Stil der " American Gladiators " gegeneinander antreten. Nach dem Spaßkampf sprangen einige in die Schaumstoffgrube und zogen sich dabei zum Teil schwere Verletzungen zu.

Schwere Verletzungen bei Streamer*innen

Ihr ging es allerdings ganz und gar nicht gut: Laut eigenen Aussagen hat sich Chechik nämlich den Rücken an 2 Stellen gebrochen und musste operiert werden. Später stellte sich heraus, dass Chechik nicht die Einzige war, die sich beim Sprung in die Schaumstoffgrube verletzt hat.

Eine Teilnehmerin hat sich ihr Knie ausgerenkt, ein anderer hat sich ebenso den Rücken verletzt und noch weitere Person hat sich am Bein - möglicherweise am Knöchel - verletzt, nachdem sie in die Schaumstoffgrube gesprungen ist.