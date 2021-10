So viel verdienen die reichsten Twitch-Streamer

Auffällig bei der Top Ten: Die einzigen Frauen befinden sich im Kollektiv von „CriticalRole“ (1. Platz). Der Rest sind ausschließlich männliche Streamer . Durchschnittlich zeigt sich eine Lücke von 5,9 Millionen Euro zwischen den männlichen und weiblichen Streamer*innen mit den höchsten Einkommen. Die Liste der weiblichen Streamerinnen fängt mit „ Sintica “ an. Mit Musik-, Talk- und Gameplay-Videos nimmt sie jährlich über 780.000 Euro durch Streams ein. Zum Vergleich: ihr männlicher Kollege „LIRIK“ (Platz 10 der allgemeinen Liste) verdient mehr als das Dreifache .

Ganz vorne auf der Liste ist „ CriticalRole “. Vor allem bekannt ist die Gruppe professioneller Synchronsprecher*innen durch ihre Improvisation. Sie nehmen die Rolle einer Reihe an Charakteren von " Dungeons und Dragons " ein und "erleben" Abenteuer im fiktiven Königreich. Ihr jährlicher Umsatz beläuft sich auf 8,2 Millionen Euro . Dahinter auf Platz 2 liegt Félix Lengyel, besser bekannt als „ xQcOW “ auf Twitch. Der 25-jährige französisch-kanadische Twitch-Streamer nimmt pro Jahr etwa 7,3 Millionen Euro ein.

Wie eine Recherche von MRQ zeigt, ist zumindest im Bereich der Streaming-Einnahmen, Popularität nicht unbedingt aussagekräftig. So hat „Pokimane“ (Platz 4) um ein Vielfaches mehr an Instagram-Follower*innen und jährlichen Twitch-Views als die erstplatzierte „SINTICA“. Es ist aber wahrscheinlich, dass dies in anderen Bereichen, wie bspw. Werbeeinahmen durch andere soziale Medien, monetär vorteilhaft ist.