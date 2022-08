Wie ein TikToker 34.000 Dollar mit „Schlafen“ verdient

Ein neuer Typ von Content Creators, also Menschen, die Inhalte schaffen, ist im Netz entstanden: sogenannte „Sleep Streamer“. Ursprünglich konnte man den Menschen auf TikTok oder Twitch "nur" beim Schlafen zusehen. Doch mittlerweile hat sich der Trend dahingehend weiterentwickelt, dass man die Menschen aktiv beim Schlafen stören kann, etwa, indem man über einen Bot mit ihnen spricht und ihnen via Computerlautsprecher vorgelesene Botschaften übermittelt, oder aber, indem man sie via Armband mit Vibrationen oder Stromstößen irritiert, ihnen laut Musik vorspielt, oder sie mit unterschiedlichen Bildern und Farben konfrontiert. Allerdings fließt dafür Geld. Diese Art von „Störungen“ akzeptieren die vermeintlichen Schlafenden nur gegen Kohle.

Der Trend ist eigentlich schon seit 2020 im Kommen. Der australische TikToker Jakey Boehm ist einer dieser „Sleep Streamer“. Er gibt an, im Monat Mai mit dieser Tätigkeit 34.000 US-Dollar für seine Schlaf-Streams verdient zu haben, wie „Wired“ berichtet. Der YouTuber „Asian Andy“ hat damit laut eigenen Angaben in sieben Stunden 16.000 US-Dollar verdient.