TikTok für Quereinsteiger: So findet man sich in der App zurecht

Hashtags sind eine Möglichkeit, Videos auf TikTok zu kategorisieren, indem diese mit bestimmten Schlagworten versehen werden. Hier sind jene Hashtags, die weltweit am häufigsten verwendet werden (Stand 8. Februar 2022):

#for you

#for you page

#fyp

#duet

#tiktok

#viral

#tiktok india

#trending

#comedy

#funny

Die Top 3 beziehen sich alle auf die "For you Page" - also die Seite, auf der TikTok User*innen Videos vorschlägt. Der Hashtag #fyp ist nichts anderes als eine Abkürzung für "for you page".

Damit versuchen TikTok-Macher*innen direkt auf die Startseite von TikTok, den Video-Feed, zu gelangen und Nutzer*innen ohne Umwege über die Suchfunktion zu erreichen. Auch #viral und #trending schlagen in diese Kerbe.

Dass das funktioniert, ist lediglich Aberglaube. Stattdessen sollte man lieber Hashtags wählen, die tatsächlich zum Inhalt des Videos passen.