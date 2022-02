Verstörender Trend auf TikTok: Amazon-Boten werden erniedrigt

Auf Social-Media-Plattformen wie TikTok ist ein neuer Trend aufgetaucht. Paketbot*innen werden schriftliche Anweisungen gegeben, beim Abstellen ihrer Lieferung doch ein kleines Tänzchen vor der Überwachungskamera aufzuführen. Die Aufforderungen werden entweder per Zettel an der Haustür oder in den Hinweisen bei Online-Bestellungen übermittelt.