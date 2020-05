Street View in Wien ging versehentlich online

Wer am Freitagvormittag Google Maps öffnete, bekam erstmals die Möglichkeit geboten, sich in Wien per Street View umzusehen. Zwar konnte man sich nicht durch die virtuellen Straßen bewegen, aber zahlreiche einzelne Punkte per Street View erkunden. Laut Google handelte es sich dabei jedoch um einen Fehler, wie das Unternehmen gegenüber der futurezone angab.

„Es scheint, dass eine kleine Anzahl an Stand-Alone-Street-View-Aufnahmen in Österreich unabsichtlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag online gegangen ist. Wir haben die Bilder entfernt, als wir sie entdeckt haben. Grund war offenbar ein technischer Fehler und wir sind gerade dabei, den Vorfall zu untersuchen, um sicherzustellen, dass es nicht nochmal auftritt“, so Google Österreich in einer Stellungnahme. Mittlerweile sind die Fotos wieder entfernt worden, weswegen man derzeit lediglich 360-Grad-Aufnahmen findet, die von Nutzern gemacht und hochgeladen worden sind.