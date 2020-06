Street View startet auf Österreichs Pisten

Während die Google-Autos in Österreich weiter die Garage hüten, hat ein anderes Mobil des Internet-Konzerns Fahrt aufgenommen: Ein Google Schneemobil ist derzeit auf den Pisten des Nobelskiorts Ischgl in Tirol unterwegs, um bei Kaiserwetter sämtliche Abfahrten abzufotografieren. Im Skigebiet Silvretta Arena warten 238 Pisten-Kilometer auf das Projekt. Bestückt mit jenem Kamera-Aufbau, den man schon von den Google-Autos kennt, wird das Skigebiet digital erfasst, um später virtuelle Pistenbesichtigungen beim Internet-Dienst “Street View”, der in Google Maps integriert ist, zu ermöglichen.

Dass Google auf die Piste darf, ist einer Kooperation mit dem Fremdenverkehrsverband zu verdanken. Bereits vor geraumer Zeit fragte Ischgl bei Google an, ob die Integration des Skigebiets in die Straßenansichten möglich wäre. Dass das Schneemobil mit dem Logo des US-Konzerns erst jetzt durch österreichischen Schnee pflügt hat, zwei Gründe: Erstens gibt es nur ein Modell, das entsprechend pistentauglich gemacht wurde, zweitens hatte es in der jüngeren Vergangenheit viel zu tun. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver kam es zum ersten Mal zum Einsatz, in Folge lichtete es Skigebiete in Norwegen, Frankreich, Norwegen und der Schweiz ab. Ischgl ist der erste österreichische Ort, danach folgt Sölden. Weitere heimische Orte stehen laut Google-Sprecher Matthias Meyer Schlange: “Wir wollen so viele wie möglich aufnehmen, aber wir haben nur ein Schneemobil.”



Aufnahmen bei Sonnenschein

Die komplette Erfassung eines Gebiets - gefahren wird nur bei Sonnenschein - dauert ein bis zwei Tage. Bis die Bilder online gehen, wird aber noch einige Zeit verstreichen - nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wenn Google alle Behördenwege erledigt hat ( futurezone