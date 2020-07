Studie: Tablets können Gesundheit gefährden

Tablets sind, neben Smartphones, eines der beliebtesten Gadgets der letzten Jahre und könnten in Zukunft sogar den klassischen Desktop-PC für den Heimgebrauch ablösen. Doch wie eine Studie der Harvard School of Public Health zeigt, bergen auch Tablets Gesundheitsrisiken. In der Studie wurden 15 erfahrene Tablet-Nutzer in mehreren verschiedenen Szenarien beobachtet. Dabei fanden die Forscher heraus, dass die längere Verwendung eines Tablets im Schoß zu Beschwerden im Nacken und Rücken führen kann und in weiterer Folge sogar Probleme mit dem Bewegungsapparat verursachen könnte.