Subway testet Fleischersatz mit Beyond Meat

Burger ohne Fleisch: geht. Warum nicht auch ein Sub ohne Fleisch? Subway hat dazu eine Kooperation mit Beyond Meat abgeschlossen, um pflanzliches Fleisch zu testen. Entwickelt wurden Fleischbällchen, die vollkommen ohne Fleisch auskommen, aber 24 Gramm Protein in sich haben.

Zusammen mit Parmesan und einer weiteren Käseart ist der Sub dann zwar nicht vegan, aber eine Fleisch-Alternative. Getestet wird die neue Kreation mit dem Namen Beyond Meatball Marinara erstmal in den USA.