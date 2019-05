Sukhoi Superjet 100: Das ist das russische Unglücks-Flugzeug

Vorerst keine Konkurrenz für Airbus und Boeing

Die Konkurrenz aus dem Osten sieht Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft vorerst nicht als Gefahr für die Marktführer. "Der Hype um neue Wettbewerber im Passagierflugzeugmarkt aus China, Russland und Japan scheint vorbei zu sein." So finde der russische Regionalflieger Superjet 100 im Ausland kaum Kunden.

"Ein ähnliches Schicksal droht den größeren Maschinen Irkut MS-21 aus Russland sowie C919 aus China", schätzte Röhl vergangenes Jahr die Situation der internationalen Luftfahrtbranche ein. Verzögerungen in Entwicklung und Fertigung ließen das Vertrauen der Fluggesellschaften in die neuen Hersteller schwinden. Das jüngste Unglück in Moskau wird das Vertrauen in das russische Flugzeug noch weiter belasten.