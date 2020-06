T-Mobile bewirbt LTE-Tarife mit Netflix-Angebot

Passend zu den schnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die der Mobilfunkstandard LTE vespricht, will T-Mobile mit einem neuen Angebot punkten, bei dem Kunden ein Netflix-Abonnement für sechs Monate kostenlos zu einem neu gewählten Tarif erhalten. Auch Bestandskunden sollen bei einem Tarifwechsel von dem Netflix-Angebot profitieren. Die Aktion beginnt am 23. Februar 2015 und gilt für die Tarife My Mobile, My Net2go und My HomeNet in den jeweiligen Ausprägungen Light, Turbo und Extreme. Das Netflix-Abo läuft nach sechs Monaten automatisch aus, kann aber direkt bei Netflix verlängert werden.

Die LTE-Abdeckung von T-Mobile soll derzeit 60 Prozent der heimischen Bevölkerung betragen. Ende 2015 sollen es 90 Prozent sein.