Taiwan will von Smartphone abgelenkte Fußgänger strafen

In Taiwan kam es offenbar bereits des öfteren zu Unfällen, die im Zusammenhang mit der Ablenkung durch Smartphones stehen. Ende März wurde eine junge Frau von einem Taxi angefahren, als sie die Straße überqueren wollte und dabei ihre Aufmerksamkeit auf ihr Smartphone richtete. Sie erlag kurze Zeit danach ihren Verletzungen. Ähnliche Gesetzesvorschläge gab es bereits in den USA, dort scheiterten sie aber meist an der Definition von "Ablenkung". In Taiwan dürfte es laut aktuellem Vorschlag reichen, wenn sich das Smartphone in der Hand befindet und der Kopf gesenkt wurde, um auf den Bildschirm zu schauen.