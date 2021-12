Das sind die am häufigsten in Tauschbörsen heruntergeladenen Serien 2021

"The Mandalorian" führte die Liste im vergangenen Jahr an.

Die Disney+-Serie „ WandaVision “ ist die am häufigsten heruntergeladene Serie 2021 in Tauschbörsen. Laut Torrentfreak wurde jede Folge millionenfach heruntergeladen und hat „ The Mandalorian “ von der Spitze der Rangliste verdrängt.

Auf dem zweiten Platz befindet sich „Loki“ - eine weitere Marvel-Serie, auf Platz 3 rangiert die Serie „The Witcher“, die auf Netflix ausgestrahlt wird.

"Game of Thrones" war jahrelanger Rangführer

Den vierten Platz nimmt „The Falcon and the Winter Soldier“ ein, auf dem fünften Platz befindet sich „Hawkeye“ und auf dem sechsten „What If...?“

Bis 2019 führte die Erfolgsserie „Game of Thrones“ die Rangliste über mehrere Jahre hinweg an. Mit dem Ende der Serie verlor sie aber auch den Titel als meist heruntergeladene Serie in Tauschbörsen.