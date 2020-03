Corona-Krise: Disney+ verschiebt Start und reduziert Bildqualität

Bildqualität reduziert

In Österreich und Deutschland soll der Streamingdienst nach wie vor am 24. März an den Start gehen. Allerdings hat Disney bereits angekündigt, die Bitrate zu senken. Dadurch wird die Bildqualität etwas reduziert, aber aufgrund der geringeren Datenrate die Internet-Leitung geschont.

Das Ziel ist die benötigte Bandbreite um mindestens 25 Prozent zu reduzieren. Netflix, Amazon, Apple und YouTube haben bereits ähnliche Maßnahmen angekündigt, um dieses Ziel zu erreichen. Die meisten Anbieter setzen die Länge dieser Maßnahmen mit bis zu 30 Tagen an.

Die Schweiz berichtete als eines der ersten Länder, dass durch die vielen Menschen im Homeoffice die Internet-Infrastruktur überlastet sei und es deshalb zu Ausfällen gekommen ist. Es wurde deshalb überlegt, Netflix zu sperren. Um so eine Situation in der Europäischen Union zu vermeiden, ist die EU daraufhin an die Streaming-Anbieter herangetreten, um eine Lösung zu finden.