Technik-Unternehmen fluten Superbowl-Werbepausen

Wie The Verge berichtet, gab Microsoft etwa für zwei rund 60 Sekunden dauernde Werbespots mehr als acht Millionen Dollar aus. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen dem "Empowering"-Thema angenommen. In einem Spot wird etwa gezeigt, wie Microsoft-Software einem beinamputierten Kind dabei hilft, seine Prothesen zu optimieren.