Technisches Museum widmet sich Leistungen der Frauen

In dem neuen Buch “Wäre Ada ein Mann…” werden die Leistungen von Frauen in Technik, Naturwissenschaften und Medien in den Fokus gerückt.

Das Technische Museum Wien (TMW) will mit dem Buch “Wäre Ada ein Mann…” die Leistungen von Frauen in den Fokus rücken. Das Werk widmet sich der Rolle von Frauen in Technik, Naturwissenschaften und Medien. Der Name bezieht sich auf ein Zitat des Mathematikers Augustus De Morgan über seine Schülerin, die 1815 geborene Informatik-Pionierin Ada Lovelace: “Wäre Ada ein Mann, hätte sie das Potenzial für einen mathematischen Erfinder, vielleicht sogar einen, der es zu hohen Auszeichnungen bringen könnte.” Gewählt wurde das Zitat laut den Mitautorinnen Barbara Hafok und Beatrix Hain, weil es ein “vergiftetes Lob” darstellt und dazu diente, “Frauen in ihre vermeintlichen Schranken zu weisen”.

Beleuchtet werden darin neben Ada Lovelace auch das Leben und die Arbeit anderer berühmter Frauen aus der Technik wie etwa das der Physikerin und Chemikerin Marie Curie oder der Klavierbauerin Maria Anna. Darüber hinaus finden sich darin Interviews mit der TU-Rektorin Sabine Seidler oder der Pilotin Gabriele Metz. Das Werk soll nicht nur Geschichte aufzeigen, sondern auch ein Denkanstoß sein. “Viele Frauen liefern oft großartige Leistungen ab, oft wird ihnen aber weniger zugetraut”, so TMW-Direktorin Gabriele Zuna-Kratky bei der Präsentation. Obwohl sich die Situation von Frauen in der Technik in den vergangenen Jahren zunehmend verbessert hat, gibt es immer noch viel zu tun und viel Aufklärungsarbeit zu leisten: “Das Buch ist auch zum Nachdenken für die, die immer noch nicht in der Jetzt-Zeit angekommen sind”, so Zuna-Kratky.