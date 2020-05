Tesla: 4K-Video zeigt, wie riesig die Gigafactory Berlin wird

Die Planierungsarbeiten für die Tesla-Fabrik in Brandenburg sind beendet. Der junge YouTuber Tesla Kid Grünheide, der offenbar in der Nähe des Geländes wohnt, hat den Baufortschritt in den vergangenen Wochen begleitet und nun eine 4K-Videoaufnahme mit seiner Drohne gemacht. Im Video wird das gesamte Ausmaß der geplanten Gigafactory Berlin sichtbar, in der Tesla künftig Batterien, Motoren und Autos herstellen will.