Salzburger hackt Tesla live: "Ist noch immer kinderleicht"

„Ich will mit dieser erneuten Demonstration aufzeigen, wie angreifbar moderne Fahrzeuge sind und wie wichtig es ist, Sicherheit von Anfang an in die Softwareentwicklung einzubeziehen", erklärt Herfurt. Er habe sich den Tesla damals gekauft, weil er ein Firmen-Auto für seine Firma IT-Wachdienst haben wollte. Dass er den Firmenwagen als „Forschungsobjekt“ hernehmen würde, war ihm damals nicht bewusst.



Derartige Lücken könnten vermieden werden, wenn man bei der Entwicklung von Autos möglichst früh im Prozess „lernt, wie ein Angreifer zu denken“, so der IT-Spezialist. Für Firmen bietet der Berater auch derartige Seminare für Entwickler*innen an. Doch auch die Gesetzgebung ist nicht untätig, wenn es um Cybersicherheit bei Autos geht. Es gibt immer mehr Regularien, die Cybersecurity-Tests bei Fahrzeugen verpflichtend vorschreiben, um in Europa zugelassen zu werden.

➤ Mehr lesen: Auto-Hacking in Österreich derzeit nicht strafbar