Tesla-Supercharger in Flammen: Grund für Feuer genannt

Bei einer Tesla-Ladestation bei einem Supermarkt im US-Bundesstaat New Jersey ist es am vergangenen Wochenende zu einem Brand gekommen. Bilder der in Flammen stehenden Supercharger machten auf sozialen Medien die Runde. Nun gibt es erste konkrete Informationen über die Brandursache.

Der lokale Feuerwehrmann Matthew Palmeiri erklärte demnach gegenüber Automotive News, dass es ein Problem mit einem Transformator neben dem Supercharger gab. Die Ladestation hat also nichts mit dem Ausbruch des Feuers zu tun, genausowenig wie Elektroautos, die gerade geladen wurden. “Es war ein separater Vor-Ort-Transformator, der Strom von JCP & L (Energieversorger, Anm.) zu den Ladestationen schickte”, so Palmeiri.