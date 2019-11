Tesla-Ladestation geht in Flammen auf

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Brand gekommen ist, sei derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen. Sowohl Tesla als auch die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, berichtet electrek. Laut der Tesla-Website sind an der betroffenen Ladestation acht Supercharger mit einer Ladeleistung von jeweils 120 kW vorhanden.

Bereits in der Vergangenheit war es zu Bränden an Supercharger-Stationen gekommen. Allerdings ging dabei der Brandherd meist von den Fahrzeugen aus. So musste etwa im Juni diesen Jahres ein Tesla Model S in den Niederlanden von der Feuerwehr zum Abkühlen in ein Spezial-Pool gesteckt werden.

Ebenso im Juni ist in Norwegen eine Wasserstoff-Tankstelle explodiert, woraufhin vorübergehend der Verkauf von Wasserstoff-Autos in Norwegen gestoppt wurde.