Feuerwehr steckt brennendes Tesla Model S in Pool

In Belgien fing ein Tesla Model S Feuer. Es war geparkt und an der Supercharger-Aufladestation angehängt. Das Ganze passierte im Novotel Luithagen-Haven. Die lokale Feuerwehr rückte nicht nur mit Löschfahrzeugen an, sondern gleich mit einer kompletten Technik, um den Brand dauerhaft zu stoppen.

Auto kam ins Pool

Bei Elektro-Fahrzeugen besteht nämlich immer die Gefahr, dass der Akku, nachdem die Wasserzufuhr gestoppt wird, erneut zu brennen beginnt. Damit das nicht passiert, wurde der Tesla in einen Art mobilen Pool gesteckt. Ein aufblasbarer Pool für den Garten wäre natürlich zu fragil. Deshalb rückte die Feuerwehr mit einer Mulde an, wie sie etwa für Schutttransport verwendet wird. Darin wurde eine Folie gelegt und dann Wasser eingefüllt. Per Kran wurde der Tesla hineingehoben. Dort blieb das Fahrzeug in dieser Nacht. So konnte erfolgreich verhindert werden, dass der Akku erneut zu brennen begann. Das berichten „HLN“ und Electrek.

Tesla selbst wollte zu dem aktuellen Fall keine Stellung nehmen. Twitter-Nutzer richteten direkte Anfragen an Elon Musk, doch diese blieben ebenfalls unbeantwortet.