Tesla Supercharger bekommen Starlink-Internet

Denkbar ist, dass Tesla Kund*innen mit kostenlosem WLAN versorgen will, damit sie beim Warten Netflix und Co. nutzen können.

Tesla hat begonnen, Supercharger-Stationen mit Starlink-Internet auszustatten, berichtet Electrek. Mehrere Tesla-Besitzer*innen berichten, Starlink-Satelliten-Internetschüssel an Supercharger-Stationen in Florida bereits gesichtet zu haben. Eine davon in Lake City, wie ein Reddit-Nutzer geteilt hat.