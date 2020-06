The Yes Men besuchen Wien

Sie haben die Website der Welthandelsorganisation ( WTO) gefälscht, treten als Repräsentanten internationaler Konzerne auf und erklärten in einer gefälschten Ausgabe der " New York Times" den Irak-Krieg bereits 2008 für beendet. Die Yes Men nennen das " Identitätsberichtigung" - mit übertriebenen Aussagen und der Aneignung von Positionen stellen sie Konzerne und Organisationen bloß.

Am Donnerstag sind die beiden Netzkunst- und Medienaktivisten im Rahmen der Reihe "Media Activism" des Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft (TFM) mit einer Lecture/Performance im Hörsaal C1 am Campus der Universität Wien (9. Bezirk, Spitalgasse 2) zu Gast.

Am Tag darauf werden im Wiener Depot (7. Bezirk, Breite Gasse 3) die beiden Dokumentarfilme " The Yes Men Fix The World" (2009) und " The Yes Men" (2003) gezeigt. Im Anschluss daran gibt es eine Diskussion mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Schöneberger.