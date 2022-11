TikTokerin spielt Golf im Grand Canyon: Gefängnisstrafe droht

Katie Sigmond hat 6,9 Millionen Follower*innen auf TikTok. Angesammelt hat sie diese unter anderem mit Videos von Stunts. Dazu gehört Bowling mit einem Kürbis und das Bewerfen von Autos mit einer Ziegelstein-Attrappe.

Für ihren neuen Stunt ging sie Golfen – am Grand Canyon. In dem Video holt zum Abschlag aus, trifft aber den Boden statt dem Ball. Der Golfschläger zerbricht, ein Teil davon fliegt über die Kante, in die Schlucht.

Die Verwaltung des Nationalparks Grand Canyon findet das Video gar nicht lustig. „Müssen wir wirklich sagen: ‚Schießt keine Golfbälle in den Grand Canyon?‘“, schreibt sie auf Facebook.