"No TikTok": Sehenswürdigkeiten gehen gegen Influencer vor

Mit Hinweisschildern soll TikToker*innen in Nepal das Aufnehmen von Videos verboten werden.

TikTok erntet seit Jahren Kritik. Die chinesische App mache Kinder und Jugendlich süchtig, animiere zum Mobbing oder spioniere Nutzer*innen aus. Betreiber von Sehenswürdigkeiten und Tempeln in Nepal sind von dem sozialen Netzwerk jedoch aus einem anderen Grund genervt: TikToker*innen würden beim Filmen ihrer Videos religiöse Stätten entwürdigen, so ihr Argument.

Sie haben daher kurzerhand das Erstellen von TikTok-Videos verboten – und zwar mit Schildern, auf denen „No TikTok“ steht, wie Rest of the World berichtet. Zu den TikTok-Verbotszonen zählen unter anderem der buddhistische Wallfahrtsort Lumbini oder die berühmte Boudhanath-Stupa in Nepals Hauptstadt Kathmandu.

Ein Ärgernis für Pilger

"TikTok zu machen, indem man laute Musik spielt, ist ein Ärgernis für Pilger aus aller Welt, die zum Geburtsort von Gautama Buddha kommen", sagt ein Sprecher des Lumbini Development Trust, der die Schreine der religiösen Stätte verwaltet. "Wir haben das Erstellen von TikToks in und um den heiligen Garten, in dem sich die Haupttempel befinden, verboten." Regelverstöße würden genaustens überwacht und bei Bedarf geahndet werden, heißt es weiter.