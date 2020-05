Toyota zeigt Auto-Konzept für die Smartphone-Generation

Toyotas FV2 sieht ein wenig aus wie ein Motorrad mit Stützrädern, in dem der Fahrer aufrecht hinter einem großen Windschild steht. Die auf der Tokyo Motor Show präsentierte Zukunfts-Vision beinhaltet Gesichts- und Stimmerkennung. Das Fahrzeug soll dadurch die emotionale Lage seines Fahrers erkennen und adäquat darauf reagieren, etwa in Form verschärfter Sicherheitsmaßnahmen oder Routenvorschlägen. Das Protokollieren des Fahrstils soll FV2 helfen, immer besser auf die Bedürfnisse seines Piloten einzugehen.

Gesteuert wird das Fahrzeug durch Gewichtsverlagerung, ähnlich wie bei einem Segway. Beschleunigt wird etwa durch das Vorwärtsneigen des Körpers. Die Oberfläche des Fahrzeugs besteht aus geschwungenen Displays, die Individualität, Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit ausstrahlen.

"Dieses Auto soll die künftigen Konsumenten der digitalen Generation, die an Smartphones und iPad von einem jungen Alter an gewöhnt waren, ansprechen", sagte Toyotas Produktplanungs-Manager Takeo Moriai gegenüber Bloomberg zu FV2. Das Ziel bei der Entwicklung sei es gewesen, die enge Bindung zwischen einem Reiter und seinem Pferd in ein Fahrzeug zu übertragen.