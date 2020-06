Tractive Motion ist die Innovation des Jahres

Für Philips, den Sponsor des Innovation-Awards ist Tractive Motion ein würdiger Gewinner. "Ich würde unseren Kater gerne einmal mit so einem Tracker ausrüsten, um sein Futter besser abstimmen zu können, damit er nicht weiter zulegt. Mich würde auch interessieren, was er den ganzen Tag so macht", sagt Robert Körbler, Generaldirektor von Philips Austria zum Haustier-Tracker. Von fitteren Tieren sollen indirekt auch die Besitzer profitieren, vor allem wenn es um Hunde geht. Denn wenn mit Motion ein Bewegungsmangel diagnositziert wird, müss Frauchen oder Herrchen wohl selber aktiv werden, um dem entgegenzuwirken.

Der Fitness-Tracker ist eine gute Idee, die ins Zeitalter der Wearables und der Tierliebe passt. Für Philips sind Wearables ebenfalls ein zukunftsträchtiger Markt, auch wenn das Unternehmen eher auf professionellere Geräte setzt, die einen diagnostischen Mehrwert für Menschen bringen. Trotzdem war das Unternehmen mit dem Gewinner und allen anderen Einreichungen sehr zufrieden: "Seit einem Jahr ist unser Claim ’Innovation and You’. Das passt perfekt mit den Ideen, die eingereicht wurden, zusammen. Mit unserer Forschungsabteilung in Klagenfurt, die für Produktentwicklung im Bereich Haushalt zuständig ist, leisten wir selber unseren Beitrag zur Innovation in Österreich. Das Thema ist in der DNA von Philips fest verankert", erklärt Körbler.