Trump klaut von Batman: Video auf Twitter gelöscht

Mit dem am Dienstag auf Twitter unter dem Titel „Make America Great Again“ veröffentlichten Video wollte sich Donald Trump für eine Wiederwahl im Jahr 2020 in Stellung bringen. Zu sehen ist es allerdings nicht mehr. Denn in dem Kurzfilm war, offenbar ohne dafür die Rechte eingeholt zu haben, Musik aus dem Batman-Film „ The Dark Knight Rises“ zu hören. Die Filmfirma Warner Bros. beschwerte sich bei Twitter wegen der Urheberrechtsverletzung, worauf es vom Kurznachrichtendienst gelöscht wurde, berichtet CNet.