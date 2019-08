Trump macht sich mit Photoshop-Bild über Grönland-Kauf lustig

Ein kolportiertes, am Wochenende von ihm selbst bestätigtes Kaufinteresse an der unter dänischer Oberhoheit stehenden Insel war sowohl in Dänemark als auch auf Grönland auf politische Ablehnung gestoßen. Trump wird Anfang September zu einem zweitägigen Besuch in Dänemark erwartet. Treffen mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem grönländischen Autonomiechef Kim Kielsen stehen auf dem Programm.