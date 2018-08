Trump twittert, dass Konservative von Social Media diskriminiert werden

Trump hatte Jones Ende 2015 ein Interview in dessen Sendung „Info Wars“ gegeben. Nun hat sich Jones in einem Video direkt an Trump gewandt und diesen aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Jones spricht in dem Video auch vom „kommunistischen China“, das „viel schlimmer sei als die Russen“. Ein Gedankengang, den Trump am Samstag ebenfalls in einem Tweet verarbeitete.